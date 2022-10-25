Bakırköy'de kılıç ve satırla çevredekileri tehdit eden avukat tutuklandı

Haberin Devamı

Kartaltepe Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü, avukat Levent Dağlaroğlu elindeki kılıç ve satırla, bağırıp küfrederek önce meslektaşı Ramazan Erdoğan'ı tehdit etmiş, daha sonra sokağa çıkarak yoldan geçen araçlara ve insanlara saldırmıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan Avukat Dağlaroğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, Avukat Levent Dağlaroğlu hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Avukat Dağlaroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Avukat Levent Dağlaroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR