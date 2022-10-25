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Bakırköy'de kılıç ve satırla çevredekileri tehdit eden avukat tutuklandı

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#Bakırköy#Kılıç#Avukat
Bakırköyde kılıç ve satırla çevredekileri tehdit eden avukat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:37

Bakırköy'de elindeki kılıç ve satırla önce meslektaşına ve daha sonra da sokaktakilere saldıran Avukat Levent Dağlaroğlu, 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

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Kartaltepe Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü, avukat Levent Dağlaroğlu elindeki kılıç ve satırla, bağırıp küfrederek önce meslektaşı Ramazan Erdoğan'ı tehdit etmiş, daha sonra sokağa çıkarak yoldan geçen araçlara ve insanlara saldırmıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan Avukat Dağlaroğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, Avukat Levent Dağlaroğlu hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Avukat Dağlaroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Avukat Levent Dağlaroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

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#Bakırköy#Kılıç#Avukat

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