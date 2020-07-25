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Serdar ALTINTEPE - DHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Bakırköy'de kepçe faciası! İşçinin talihsiz ölümü...

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Bakırköy'de kepçe faciası! İşçinin talihsiz ölümü...
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İstasnbul Bakırköy'de çalışma yapan işçinin üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi düştü. Feci kazada üzerine kepçe düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi. Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü.

Bakırköyde kepçe faciası İşçinin talihsiz ölümü...

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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