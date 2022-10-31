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Bakırköy’de dehşet saçmıştı! Eski hakim ve savcı oğlu yeniden yargılanacak

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#İstanbul#Bakırköy#Polis
Bakırköy’de dehşet saçmıştı Eski hakim ve savcı oğlu yeniden yargılanacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 12:17

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında açıklanan karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilen Göçmen hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmadığını belirterek kararın bozulmasına hükmetti.

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Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen’in 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmişti.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU YOK DENİLDİ KARAR BOZULDU

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi bozma gerekçesinde sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğunu belirtti.

Bakırköy’de dehşet saçmıştı Eski hakim ve savcı oğlu yeniden yargılanacak

MAĞDUR KIZ ARKADAŞIN BURNUNDAKİ KIRIĞIN NASIL OLUŞTUĞU TESPİT EDİLECEK

12. Ceza Dairesi ayrıca Göçmen’in eski kız arkadaşı A.A.’nın özel doktordan alınan raporunda burnunda kırık olduğunun belirtilmesi karşısında Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden rapor alınmadan, kırığın olay günü olan darp eylemi sonucu olup olmadığı tespit edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurduğunu da kararında açıkladı.

Görkem Sertaç Göçmen’in farklı olaylar nedeni ile yargılandığı bir kısım davalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken, bir kısım davaların ise görülmesine devam ediliyor.

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#İstanbul#Bakırköy#Polis

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