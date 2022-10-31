Bakırköy’de dehşet saçmıştı! Eski hakim ve savcı oğlu yeniden yargılanacak

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Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen’in 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmişti.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU YOK DENİLDİ KARAR BOZULDU
Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi bozma gerekçesinde sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğunu belirtti.