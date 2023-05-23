Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren eski hakim ve savcı oğluna 19 yıla kadar hapis istemi

Haberin Devamı

Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Annesi eski hakim ve babasının ise savcı olduğu öğrenilen Göçmen'in dosyası, mahkemenin sanığın akli dengesiyle ilgili inceleme yaptırmadığı gerekçesiyle istinaftan dönmüştü. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı daha önce verilmiş olan kararın sanık hakkında akli dengesi yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor alınmadığı ve şikayetçi A.A.'nın burnundaki kırığın olay günü darp nedeniyle olup olmadığı hususunda rapor hazırlanması gerektiği belirterek istinaf döndüğünü anlattı. Yeniden yapılan yargılamada ise Görkem Sertaç Göçmen hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre akli dengesinin yerinde olduğu ve A.A.'nın burnunda 1. Dereceden kırık olduğuna yer verildi. Savcı mütalaasında Görkem Sertaç Göçmen'in A.A.'ya karşı "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Haberin Devamı

Görkem Sertaç Göçmen'in Zişan Mert Durmuş'u silahla yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Cebrail Şık'a karşı Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca Göçmen'in, Recep Göçer'e yönelik "olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 4 yıl 6 aya kadar, Esra Abacı ve Canberk Arıkan' ı olası kastla yaralama suçundan da 3'er aydan 1'er yıla kadar hapsi talep edildi. Böylece Görkem Sertaç Göçmen'in toplamda 5 yıl 10 aydan 19 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Mahkeme, sanık avukatlarının yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 kişi 'müşteki' olarak yer almıştı. İddianamede, 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle gerçekleşti; "Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A., Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada, araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'Bırak beni' diye bağırdı. Çevredekiler aracın yanına gelerek Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Z. M. D.'ye eliyle vurarak yaraladı. Ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada, Z. M. D. çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Göçmen bu kez aracı durdurarak, Z. M. D.'yi yaralamak için, yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini görenler bu kez fiziksel müdahalede bulundu. Göçmen bu sırada basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yaralandı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda, aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve park halindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürerek ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçmen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra, 2 arkadaşıyla olay yerine yeniden geldi. Bu kez arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen, pense ya da demir, bir cisim alarak müşteki Z. M. D.'ye doğru yürüdü. Elindeki cisimle Z.M.D.'nin başına vurarak, yaraladı. Bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

Haberin Devamı

İddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yaralama' ve 'Basit yaralama' suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.