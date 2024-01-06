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Bakırköy ve Ortaköy'de haç çıkarma töreni

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#Hz. İsa#Haç#Bakırköy
Bakırköy ve Ortaköyde haç çıkarma töreni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 14:16

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinlerin ardından Ortaköy ve Yeşilköy'de denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

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Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, bu yıl da ayin ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından öğlen saatlerinde cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Sahilde okunan duaların ardından Derkon Metropoliti Apostol iskeleden haçı denize attı. Teknede bekleyenler haçı çıkarmak için denize atladı. Katılımcılar haçı çıkartmak için birbirleriyle yarıştı. Haça ulaşan ilk kişi olan Niko Aslaner "Atladığımdan beri ben alıyorum haçı, bu dördüncü alışım. Yatağımdan uyandırdılar, uyandım geldim. Bu sene yine ben aldım, güzel oldu" diye konuştu.

Bakırköy ve Ortaköyde haç çıkarma töreni

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Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı. Yapılan duaların ardından ipe bağlanan haç 3 kez denize atılarak geri çekildi.

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#Hz. İsa#Haç#Bakırköy

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