Bakırköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bakırköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul ülkemizin en büyük şehirlerinden bir tanesidir. Bu sebeple de çok fazla göç alır ve oldukça kalabalıktır. Bu kadar büyük bir ilçede adreslerin doğru bir şekilde girilmesi ve özellikle posta kodu oldukça önemlidir. Bakırköy posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bakırköy'ün ve mahallelerinin posta kodu ile ilgili bilgileri derledik.
Bakırköy ilçesinde pek çok mahalle bulunur. Bu sebeple bu mahallelerinin posta kodunda değişiklik olabilir. Bakırköy ilçesinde oturuyorsanız ya da burada yaşayan bir tanıdığınıza posta gönderecekseniz oturduğu mahallenin posta kodunu çok iyi bilmeniz oldukça önemlidir. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Bakırköy Posta Kodu Kaçtır?
Bakırköy ilçesi İstanbul ilinin Avrupa yakasında bulunan ilçelerden biridir. Oldukça büyük ve kalabalık olan bu ilçede haliyle pek çok mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin posta kodlarında değişiklik olabilmektedir. Bakırköy posta kodu 34140 olarak bilinir. Ancak bu durum mahallelere göre değişkenlik göstermektedir.
İstanbul'un İlçesi Bakırköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodu
Bakırköy ilçesinde bulunan mahallelerin posta kodları değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple bu kodların iyi bir şekilde öğrenilmesi adres ile ilgili sıkıntıların önüne geçecektir.
34158 Posta Kodu
Ataköy 1. Kısım Mahallesi
Ataköy 7 8 9 10. Kısım Mahallesi
Ataköy 3 4 11. Kısım Mahallesi
Ataköy 2 5 6. Kısım Mahallesi
34142 Posta Kodu
Yenimahalle Mahallesi
Sakızağacı Mahallesi
Cevizlik Mahallesi
34153 Posta Kodu
Basınköy Mahallesi
Şenlik Mahallesi
34145 Posta Kodu
Kartaltepe Mahallesi
34146 Posta Kodu
Osmaniye Mahallesi
34149 Posta Kodu
Atatürk Havalimanı
Yeşilyurt Mahallesi
Yeşilköy Mahallesi
34140 Posta Kodu
Zeytinlik Mahallesi
34147 Posta Kodu
Zuhuratbaba Mahallesi
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