Bakırköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bakırköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Bakırköy ilçesinde pek çok mahalle bulunur. Bu sebeple bu mahallelerinin posta kodunda değişiklik olabilir. Bakırköy ilçesinde oturuyorsanız ya da burada yaşayan bir tanıdığınıza posta gönderecekseniz oturduğu mahallenin posta kodunu çok iyi bilmeniz oldukça önemlidir. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Bakırköy Posta Kodu Kaçtır?

Bakırköy ilçesi İstanbul ilinin Avrupa yakasında bulunan ilçelerden biridir. Oldukça büyük ve kalabalık olan bu ilçede haliyle pek çok mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin posta kodlarında değişiklik olabilmektedir. Bakırköy posta kodu 34140 olarak bilinir. Ancak bu durum mahallelere göre değişkenlik göstermektedir.

İstanbul'un İlçesi Bakırköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodu

Bakırköy ilçesinde bulunan mahallelerin posta kodları değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple bu kodların iyi bir şekilde öğrenilmesi adres ile ilgili sıkıntıların önüne geçecektir.

34158 Posta Kodu

Ataköy 1. Kısım Mahallesi

Ataköy 7 8 9 10. Kısım Mahallesi

Ataköy 3 4 11. Kısım Mahallesi

Ataköy 2 5 6. Kısım Mahallesi

34142 Posta Kodu

Yenimahalle Mahallesi

Sakızağacı Mahallesi

Cevizlik Mahallesi

34153 Posta Kodu

Basınköy Mahallesi

Şenlik Mahallesi

34145 Posta Kodu

Kartaltepe Mahallesi

34146 Posta Kodu

Osmaniye Mahallesi

34149 Posta Kodu

Atatürk Havalimanı

Yeşilyurt Mahallesi

Yeşilköy Mahallesi

34140 Posta Kodu

Zeytinlik Mahallesi

34147 Posta Kodu

Zuhuratbaba Mahallesi

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