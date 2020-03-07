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DHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 22:10,Son Güncelleme:/

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Barış Pehlivan açıklaması

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Barış Pehlivan açıklaması
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv’de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile ilgili açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında "Silivri Cezaevinde bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiği" iddiası üzerine Silivri Cezaevi Savcılığımız tarafından olay incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu tutuklu Barış Pehlivan’ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir. Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından Cezaevi İdaresine, Cezaevi Savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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