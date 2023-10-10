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Bakanlıktan Kavala’ya ödül tepkisi

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#Václav Havel İnsan Hakları Ödülü#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi#Osman Kavala
Bakanlıktan Kavala’ya ödül tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün cezaevinde bulunan işinsanı Osman Kavala’ya verilmesine tepki gösterdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez. Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir. Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM’nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.” 

 

 

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#Václav Havel İnsan Hakları Ödülü#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi#Osman Kavala

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