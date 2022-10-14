Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan Cem'e yakın takip

Güncelleme Tarihi:

#Çöp Ev#Cem#Bakanlık
Bakanlıktan Ceme yakın takip
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Bursa’da çöp evdeki odada tam bir yıl kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem’in koruma ve bakım altına alındığını belirten Bakan Derya Yanık, “Sağlık kontrolleri devam ediyor. Okul kaydı yapıldı. Bakanlığımızca adli süreç de yakından takip ediliyor” dedi.

Haberin Devamı

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Cem M. A.’nın çöplerin biriktirildiği bir evdeki görüntülerini hatırlatan Ersoy, önergesinde “9 yaşında olan çocuğun bir kimliği var mı? Eğitim sistemine hiç mi kayıt olmadı, olmadıysa neden? Okula kaydı varsa neden kaydı takip edilmedi?” diye sordu.

OKULA GİDİYOR

Bakan Yanık, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları aktardı: “Önergede bahsi geçen çocuk Bakanlığımızca korunma ve bakım altına alınmış, hakkında ilgili mahkemeden bakım, eğitim ve sağlık tedbiri kararı alınmıştır. Çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığının iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Sağlık kontrolleri devam etmektedir. Okul kaydı yapılmış olup eğitimine devam etmektedir. Bakanlığımızca vaka ile ilgili adli süreç yakından takip edilmektedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çöp Ev#Cem#Bakanlık

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları