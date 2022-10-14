Bakanlıktan Cem'e yakın takip

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HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Cem M. A.’nın çöplerin biriktirildiği bir evdeki görüntülerini hatırlatan Ersoy, önergesinde “9 yaşında olan çocuğun bir kimliği var mı? Eğitim sistemine hiç mi kayıt olmadı, olmadıysa neden? Okula kaydı varsa neden kaydı takip edilmedi?” diye sordu.

OKULA GİDİYOR

Bakan Yanık, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları aktardı: “Önergede bahsi geçen çocuk Bakanlığımızca korunma ve bakım altına alınmış, hakkında ilgili mahkemeden bakım, eğitim ve sağlık tedbiri kararı alınmıştır. Çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığının iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Sağlık kontrolleri devam etmektedir. Okul kaydı yapılmış olup eğitimine devam etmektedir. Bakanlığımızca vaka ile ilgili adli süreç yakından takip edilmektedir.”