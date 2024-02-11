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Bakanlıktan, '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımına açıklama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Sosyal Medya#Emniyet
Bakanlıktan, 16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek paylaşımına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 21:44

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bir sosyal medya hesabından '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' diye yapılan paylaşım ile yapılan açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki işlemlerin takip edileceği belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimleri ivedilikle harekete geçmiştir. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir" ifadelerine yer verildi. 

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Sosyal Medya#Emniyet

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