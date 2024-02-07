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Bakanlık uyardı: Plastik yerine cam kullanın

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Plastik Kirliliği#Nanoplastik
Bakanlık uyardı: Plastik yerine cam kullanın
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına etkisi oldukça büyük olan plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı harekete geçti. Bakanlık, bu tehlikeye karşı plastik yerine cam ve metal kullanımının tercih edilmesini istedi.

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TARIM ve Orman Bakanlığı, “2050 yılına kadar denizlerde balıktan fazla plastik olacak” diyerek mikroplastik kirlilik uyarısında bulundu. Marmara’daki mikroplastik kirliliğin Karadeniz ve Ege’ye göre daha yüksek olduğu belirtilirken, çeşitli yollarla vücuda alınan mikroplastiklerin bağışıklık sistemini bozabileceğine dikkat çekildi. Bakanlık şu uyarıları yaptı:

“Dünyada yıllık plastik üretimi 380 milyon tonun üzerinde. Sorun karada başlıyor, şişe ve poşet gibi plastik atıkların çoğunluğunu teşkil eden ögeler, hafif oldukları için rüzgarın etkisiyle su kaynaklarına ulaşıyor ve su üzerinde yüzerek okyanuslarda yayılıyor. Deniz ve okyanuslara yıllık en az 8 milyon ton plastiğin karıştığı düşünülüyor. Bugün okyanuslarda 150 milyon tondan fazla plastik atık olduğu ve böyle devam ettiği takdirde 2050 yılına kadar denizlerde balıktan daha fazla plastik olacağı tahmin ediliyor.

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BESİN ZİNCİRİNE DAHİL OLDU

Boyutu 5 mm’den küçük olan plastik partiküllerine ‘mikroplastik’, 1 nm ile 1 µm arasında olanlara ise ‘nanoplastik’ ismi veriliyor. Mikroplastikler boyutlarının küçük olması nedeniyle besin zincirinin tabanında yer alan organizmalarca yutuluyorlar ve besin zincirine dahil oluyorlar. İnsanlar oral, solunum ve deri yolu ile mikroplastiklere maruz kalıyor.

Bakanlık uyardı: Plastik yerine cam kullanın

Nano ve mikroplastikler, insan sağlığı açısından da risk oluşturma potansiyeline sahip. Yapılan araştırmalarda insanlar nano ve mikroplastiklere maruz kaldıktan sonra bağışıklık sisteminde fonksiyonel bozulmaların gözlenebileceği ve söz konusu kimyasalların diğer dokulara transfer edilebileceği belirtiliyor.”

ALTERNATİFİ TERCİH EDİLMELİ

- BAKANLIK, “Sentetik plastiklerin kullanımlarının azaltılması ve çevre dostu alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması şart. Standart plastik ürünlerinin kullanımından kaçınılmalı ve metal, cam veya silikon gibi alternatif malzemelerden yapılmış ürünler tercih edilmeli” uyarısında bulundu.

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Plastik Kirliliği#Nanoplastik

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