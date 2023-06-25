Bakanlık uyardı: O balıkları göllere bırakmayın

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Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve bilinçsiz şekilde sucul ortamlara bırakılan türler gibi faktörlerin, istilacı türlerin yayılma hızını artırdığını belirterek, konuyla ilgili Hürriyet aracılığıyla şu uyarıları yaptı:

ZARARIN BOYUTU BÜYÜK

“Günümüzde bu eşsiz biyolojik çeşitlilik ciddi tehditler altında. Bu tehditlerin başında istilacı türler geliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar istilacı türlerin son 50 yılda dünya ekonomisini yaklaşık 1.5 trilyon dolar zarara uğrattığını ve bu zararın her yıl katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Şimdiye kadar denizlerimizde 100 civarında, Akdeniz’de toplamda 1000 civarında istilacı tür kaydedilmiş durumda. İç sularımızda da başta en tehlikeli ve en çok zarar veren istilacı, sivrisinek balığı, zebra midyesi, İsrail sazanı, güneşbalığı, gümüşbalığı, çakılbalığı ve bazı akvaryum balığı türleri olmak üzere yaklaşık 30 yabancı ve istilacı tür kaydedildi.

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Bakanlık olarak denizlerimizde başta balonbalığı ve aslanbalığı olmak üzere istilacı balık türleri ile mücadele ediyoruz. Destekleme ile avlanan her bir dişi balonbalığı sayesinde, yaklaşık 5 milyon adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

YAYILMA HIZI ARTIYOR

Ancak, Süveyş Kanalı, balast suları, iklim değişikliği ve bilinçsiz şekilde sucul ortamlara bırakılan türler gibi faktörler, istilacı türlerin yayılma hızını artırıyor. Vatandaşların özellikle hobi amaçlı evlerindeki akvaryumlarda baktıkları akvaryum balıklarını bakmaktan vazgeçtikleri durumlarda iç sularımıza (göl ve göletler) ve deniz ortamına bırakmamaları veya bir su kaynağındaki su canlısını başka bir su kaynağına taşımamaları büyük önem taşıyor.”