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'Bakanlık personeliyim' dedi, polisleri tehdit etti

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#Polis#Trafik#Tehdit
Bakanlık personeliyim dedi, polisleri tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 14:49

Kırıkkale'de gelin arabasının plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapatan sürücü, kendisine kesilen para cezasının ardından öfkelendi. Bakanlık personeli olduğunu öne süren sürücü, polis memurunu, "Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır" sözleriyle tehdit etti.

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Kırıkkale'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahında oluşan yoğunluk karşısında çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalarda görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere de Karayolları Trafik Kanunu maddelerince cezai işlem uyguluyor. Trafiğin en yoğun olduğu bölgede kural ihlali yapan ve plakası "Evleniyoruz" yazısı ile kapatılan gelin arabası durduruldu.

Bakanlık personeliyim dedi, polisleri tehdit etti

Trafik polisi, sürücü E.C.'ye Karayolları Trafik Kanunun 23/3-c-1 maddesi gereğince 2 bin 647 lira para cezası uyguladı. Ceza fişini imzalamayan E.C., kendisinin bakanlık personeli olduğunu öne sürdü. Cezanın ardından öfkelenen E.C., önce telefon beklediğini belirterek, "Allah bir adli işlemde seni benle karşılaştırır. Memur memura böyle yapıyorsa ben de böyle yapacağım" sözleriyle polis memurunu tehdit etti. Öfkeli sürücü daha sonra polislere ceza fişini de atarak, cezanın e-devletine gönderilmesini istedi.

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Polislerin görevini yaptığını söyleyen düğün konvoyundaki diğer vatandaşlar da E.C.'yi sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

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#Polis#Trafik#Tehdit

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