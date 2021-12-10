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Bakanlık duyurdu! Türkiye tekrar seçildi

#Türkiye#Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey Üyeliği#IMO
Bakanlık duyurdu Türkiye tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine tekrar seçildiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerinin, Londra’da gerçekleştirilen IMO 32. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapıldığı, seçimlerde yeniden aday olan Türkiye'nin Konsey üyeliğine tekrar seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan bütün Konsey seçimlerinde üyeliğe seçilmiştir. Bugün gerçekleştirilen seçimlerde de olumlu bir sonuç alınması, BM'nin deniz emniyeti - güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan Konsey'deki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir” denildi.

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#Türkiye#Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey Üyeliği#IMO

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