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Bakanlık duyurdu: PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

#Terör#Örgüt#Teslim
Bakanlık duyurdu: PKK/KCKdan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütlerinden kaçanların sayısı 2022 yılında 21'e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi” denildi.

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#Terör#Örgüt#Teslim

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