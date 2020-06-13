Bakanlık 'Dur' dedi

Gökçeada Belediyesi, oldu bittiye getirerek arkeolojik sit alanına Koruma Kurulu izni olmaksızın 2 katlı 2 inşaatı kısa sürede dikmişti. Belediye inşaatların kaçak olmadığını savunmuş, Kaleköy Balıkçı barınağının güzelleştirilmesi için kafeteryaları inşa ettiklerini açıklamıştı. Çevreciler ile belediyeyi karşı karşıya getiren bu duruma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Dur” dedi.

Bakanlığın Çanakkale İl Müdürlüğü, 2 teknik personeli olay yerine gönderdi. Görevli memurlar tutanakla durum tespiti yaptı. Bir şehir plancı ile bir harita mühendisinden oluşan ekip ‘’betonarme yapıların inşaat halinde olduğunu, binalardan birinin Kıyı Kenar Çizgisi içinde kaldığını ve kıyıdan 50 metrelik sahil şeridi içinde olduğunu, yine inşaatların arkeolojik sit alanı içinde kaldığını” tutanağa kaydetti. Ayrıca iki teknik personel ‘Analiz Raporu’ da hazırlayıp inşaatların yasaya uygun olmadığını kayıt altına aldı.

YASA İHLAL EDİLMİŞ

Analiz raporunda şöyle denildi: “Bahse konu alanda yapı ve tesislerin yer alamayacağı, inşaatların 3621 sayılı yasada tanımlanan sahil şeridinin ilk 50 metresi içinde, kısmen onaylı da olsa kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca arkeolojik sit alanında kalan yapıların gereği için Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na bildirilmiştir. Sonuç olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddeleri gereği iş ve işlem yapılarak sonucunda müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekir.”

6 Haziran tarihinde Hürriyet ‘Bunu yapan belediye’ başlığı ile koronavirüs sürecini fırsat bilen Gökçeada Belediyesi’ni gündeme taşımıştı.