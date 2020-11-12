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Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu

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Bakanlık açıkladı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu."

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