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Bakanlık açıkladı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu."
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