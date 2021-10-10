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Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 polis şehit oldu

#Şehit#Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi#İçişleri Bakanlığı
Bakanlık acı haberi duyurdu 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin şehit oldu, 1'i ağır 3 özel harekat polisi de yaralandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapıldığı belirtildi.

Saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel müdürlüğün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında 10 Ekim 2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Herekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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#Şehit#Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi#İçişleri Bakanlığı