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İHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:30,Son Güncelleme:/

İstanbul'da çekildi! Uyarı dinlemediler, böyle görüntülendiler

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İstanbul'da çekildi! Uyarı dinlemediler, böyle görüntülendiler
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Corona Virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Corona Virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı.

Corona Virüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin “sokağa çıkmayın” çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

Konvoy halinde tünele girdiler

Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbulda çekildi Uyarı dinlemediler, böyle görüntülendiler

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