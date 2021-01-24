Bakanlar Kurulu ne zaman toplanıyor? İşte Kabine Toplantısı'nın tarihi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 11 Ocak'ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Covid-19 kısıtlamaları ve aşılama sürecinin ele alınması ön görülüyor. İşte, toplantının tarihi hakkında ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik kararların Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini bildirmesiyle yeni kararların neler olacağı gündeme geldi. Kritik Kabine Toplantısı'nın 25 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Önemli konuların istişare edileceği toplantının bu hafta pazartesi günü yapılması bekleniyor.

NELER DEĞİŞEBİLİR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.