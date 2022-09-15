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Bakanı Akar'dan Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasına yalanlama

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#Kuleli Askeri Lisesi#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar
Bakanı Akardan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 15:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasıyla ilgili "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı' iddiasıyla ilgili "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası, Milli Savunma Bakanlığı'nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir" dedi. 

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#Kuleli Askeri Lisesi#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar

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