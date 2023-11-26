Bakandan mektup alan öğretmenler: 'Özel ve önemli hissettik’

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Bakan Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin cep telefonlarına “Saygıdeğer Öğretmenim” diyerek başlayan bir mektup gönderdi. Halen görevde olanların yanı sıra emekli öğretmenlere de giden “kişiye özel” mektupta, her öğretmenin meslekteki çalışma yılı, kaç okulda, kaç şehirde çalıştığı gibi bilgiler yer aldı. Bakan Tekin, mesleğinin ilk 3 yılında olan öğretmenlere, “Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOK ŞAŞIRDIM

Cep telefonlarına gelen mesaj ile Bakan Tekin’in mektubunu okuyan öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. İlkokul Öğretmeni Seda Tuğçe Dar, mesajı görünce çok mutlu olduğunu belirterek “Verdiğimiz emeğin karşılık buluyor olması çok kıymetli. Desteklenmiş hissettim. Çok şaşırdım. Benim adıma gelmiş olması, meslekte kaçıncı yılımda olduğuma kadar yazıyor olması, çocukların hayatına ne kadar dokunduğumuzu anlatıyor olması çok çok mutlu etti bizleri. Günümüze mana kattı” dedi.

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Bakan Tekin’in mektubunu alan öğretmenler çok mutlu oldu.

SIRADIŞI HEYECAN

Biyoloji Öğretmeni Fatih Yıldız, sıradışı bir mesaj aldığını kaydederek “Her zamanki gibi klasik bir mesaj zannettim. Mesajı açtığımda orada ismimi görmüş olmam, kaç yıl görev yaptığımı, kaç okul değiştirdiğimin bilgisini orada görmüş olmak kendimi özel hissettirdi. Bu sıradışılık bende heyecan yarattı. Bu vesileyle Sayın Bakanımızın da öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

ONUR DUYDUM

Edebiyat Öğretmeni Meral Ünlü Yavuz da çok duygulandığının, çok onurlandığının altını çizerek “Öğretmenlik mesleğini severek ve gönülden yapıyorum. Her öğretmenler gününde de bunu hissediyorum. Öğrencilerimin hayatına dokunabilmiş olmak, onlarla geçirdiğimiz vakitlerin ne kadar kaliteli ve verimli geçtiğini hissetmek çok güzel” diye konuştu.