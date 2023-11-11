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Bakan’dan hekim göçü rakamları

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#Fahrettin Koca#Hekim Göçü#İyi Hal Belgesi
Bakan’dan hekim göçü rakamları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemde olan hekim göçüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de toplam 205 bin hekim olduğunu söyleyen Bakan Koca, “2023’te İyi Hal Belgesi isteyen 1321 hekim var, 401 kişi yurtdışına çıkmış görünüyor. Onların da 250’si pratisyen” dedi.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin soruları üzerine hekim göçüne ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hekim göçü... Özellikle, bir Tabipler Odası’ndan alınan rakamlar var, bir de bizden alınır, biliyorsunuz. Bizden alınan ve Tabipler Odası’ndan, Tabipler Birliği’nden de ‘Bizim rakamlarımız sizinle örtüşmüyor, bu rakamları lütfen bizimle paylaşır mısınız?’ yazısı da yazdık, onu da bekliyoruz. 2002’de Bakanlığımızdan İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1359 ama yurtdışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle de söylüyorum. 2023’te İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1321, 401 kişi yurtdışına çıkmış görünüyor. 401’in de 250’si pratisyen.

KUVEYT, DUBAİ, KATAR’A GİTTİLER

Dolayısıyla yurtdışına giden üçte biri uzman, üçte ikisi pratisyen, ağırlıklı pratisyen olduğunu görüyoruz. Daha çok nereye gidiyorlar? Almanya’ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya. Biz 30-40-50 bin dolarlar veremiyoruz. Bizden dolayı değil yani artı eğitim amaçlı, pratisyen ağırlıklı olduğu için söylüyorum, bir de eğitim amaçlı. 401 hekim. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaçı gidiyor? 401, 450, 500 olsun, 600 olsun. Binde kaç? 1.9, 2 olsun, 2.5 olsun, 3 olsun, 4 olsun, yani bin kişiden 2 hadi sizin hesabınızla 2 kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Pandemi sonrası özellikle olan durumun bizdeki yansımasının ne kadar minimal olduğunu söylüyorum.

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GAZZE’DEN ÇOCUK HASTALAR

Gazze’ye gönderdiğimiz yardımları taşıyan gemi Mısır El Ariş limanına varacak. Bu süreçte Mısır’a ilk gelen yük gemisi olacak. Mısır Sağlık Bakanı ile bir saate yakın istişarelerde bulunduk. En yakın zamanda kanserli çocuk hastaları Türkiye’ye getirmek üzere hastaları Mısır’a girişlerinde birlikte karşılamak üzere davet aldım. Bu çok zorlu ortamda kanser hastası yavruları tedavi için ülkemize getirmek üzere önemli bir adım atmış olduk. Mısır, İsrail ve Türkiye sağlık bakanları olarak aldığımız kararla bir sağlık koordinasyon ekibi kurulmuş oldu. Umarım en kısa sürede güvenle hastaları tedavi için ülkemize getirebileceğiz.”  

 

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#Fahrettin Koca#Hekim Göçü#İyi Hal Belgesi

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