Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahaleye giden ekibe övgü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan" dedi.



Bakan Yumaklı ayrıca ekiplerin çalışma anlarına ait görüntüler paylaştı.