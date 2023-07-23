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Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahaleye giden ekibe övgü

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#Bakan Yumaklı#Twitter#Yunanistan
Bakan Yumaklıdan Yunanistandaki orman yangınlarına müdahaleye giden ekibe övgü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 23:51

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere görevlendirilen Türk ekibinin görevini başarıyla icra ettiğini belirterek, çalışmalara ait görüntüleri paylaştı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca ekiplerin çalışma anlarına ait görüntüler paylaştı. 

 

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#Bakan Yumaklı#Twitter#Yunanistan