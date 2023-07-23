Bakan Yumaklı'dan Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahaleye giden ekibe övgü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan" dedi.
Bakan Yumaklı ayrıca ekiplerin çalışma anlarına ait görüntüler paylaştı.
Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 23, 2023
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın talimatlarıyla Yunanistan’a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor.
Geçmiş olsun Yunanistan. pic.twitter.com/JG5yztAd8s