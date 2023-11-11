Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması

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Orman Genel Müdürlüğü'nce '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' sloganıyla 81 ilde Cumhuriyet Ormanları oluşturuldu. Ankara'da 100'ünhcü Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve öğrenciler katıldı. Bakan Yumaklı, orman teşkilatının 184 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyerek, "Yeşil vatan için durmadan, dinlenmeden, gecesini gündüzüne katarak çalışan arkadaşlarımız var. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki 85 milyonun tamamı bugüne has değil; ama bugünü de çok özel kılarak milli ağaçlandırma bayramımızı gerektiği gibi ifa ediyor. Bizler ormancılıkta son 21 yılda atılan adımlara baktığımızda bu sene sonu itibarıyla bizim toprakla buluşturacağımız fidan ve tohum miktarı 7 milyarı aşacak. Uluslararası Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporunda bizler Avrupa’da 1'inci, Dünyada 4'üncü sırada en çok ağaçlandırma yapan ülke olarak herkesin kabul ettiği bir sonuca ulaşmış olduk" dedi.

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