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Bakan Yumaklı paylaştı: Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldü

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#Çakal#Bakan Yumaklı#Albino
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 15:25

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal'ın kayıt altına alındığı görüntüleri paylaştı.

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Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez “Albino çakal” kayıt altına alındı.

Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Milli Parklar ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum.

Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız.

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#Çakal#Bakan Yumaklı#Albino

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