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Bakan Yerlikaya'dan 'yılbaşı tedbirleri' açıklaması

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#Yılbaşı#Yılbaşı Tedbirleri#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikayadan yılbaşı tedbirleri açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 10:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık. Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone ile, Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile, Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık!

Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone ile,
Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile,
Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz.

2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun."

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#Yılbaşı#Yılbaşı Tedbirleri#Ali Yerlikaya

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