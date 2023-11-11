Bakan Yerlikaya'dan suç örgütleriyle mücadele mesajı: Biraz daha işimiz var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen Huzur ve Güven Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Yerlikaya, değerlendirmelerde bulundu. 4 Haziran itibarıyla İçişleri Bakanlığı görevine başlandığını belirten Vali Yerlikaya, "Her zaman ifade ediyoruz. Başta terörle mücadele, zehir tacirleri yani uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri, düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle mücadele ve aynı zamanda bizim adli vaka sayımızın yüzde 90'ının üzerini oluşturan asayiş suçları ve onların detaylarıyla ilgili bugün değerlendirme yaptık. Adana, çok büyük bir şehir. Özel bir şehir, tarımdan sanayiye, ticaretten, hizmet sektörüne, her alanda başarıdan başarıya koşan bu şehir bütün hemşehrilerimiz tarafından huzurun en güzelini hak ediyor. Buradan hem emniyetimiz hem jandarmamız hem sahil güvenliğimiz kendi görev alanlarında gördüm ki ve taktir ettim ki Valimizin başkanlığında tüm kurumlar güvenlik hizmetiyle ilgili olan tüm kurumların birbirleri arasında hamdolsun mükemmel bir uyum var. Bu uyum, bu güçlü iş birliği, huzur ve güven hizmetinin tecelli etmesiyle ilgili ve şehrimizdeki hemşehrilerimizin beğenisini kazanmayla ilgili büyük bir mesafe almaktadır. Daha da alacağını görüyorum. Örnek vereyim; ruhsatsız silahlarla ilgili mücadelede hem adliyemizi hem de mülki idare amirliğimizi vali koordinasyonunda yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Dün Ankara'da evvelsi gün Mersin ve Adana'daki bu başarılı çalışmayı örnek olarak gösterdik. Plan bütçe komisyonunda da orada ruhsatsız silahla ilgili cezanın caydırıcılığıyla ilgili mutlaka yeni bir hareket yapılmasıyla ilgili de sayın milletvekillerimize durumu paylaştık. Demem o ki hırsızlıkla ilgili polis bölgesinde günde 4 civarında oluyor olması evet kabul edemeyiz ama böyle büyük bir şehirde rakamı bu noktaya indiriliyor olması da bir başarı. Ama arkadaşlarımız sıfır rakamına kadar gayret göstereceklerini ve onu da koruyacaklarına dair bir inanç gördük" dedi.

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