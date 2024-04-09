×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya’dan Polis Haftası paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Polis Haftası#Ali Yerlikaya#Türk Polisi
Bakan Yerlikaya’dan Polis Haftası paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 20:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Türk polisi güçlüdür. Güvenilirdir. Özverilidir. Korkusuzdur. Cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Polis Haftası nedeniyle yaptığı paylaşımda, “10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatımız dev bir çınar gibi. Gölgesi dahi huzur veriyor. Kahraman polislerimiz 179 yıldır halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Çünkü Türk polisi güçlüdür. Güvenilirdir. Özverilidir. Korkusuzdur. Cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis Haftası#Ali Yerlikaya#Türk Polisi

BAKMADAN GEÇME!