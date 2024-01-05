×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kalbimizde yaşamaya devam edecek

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Fethi Sekin#Şehit Fethi Sekin
Bakan Yerlikayadan Fethi Sekin paylaşımı: Kalbimizde yaşamaya devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 14:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir'de 7 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Polis Memuru Fethi Sekin'i andı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adı Fethi Sekin’di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı.

Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu.

O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek…

Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Fethi Sekin#Şehit Fethi Sekin

BAKMADAN GEÇME!