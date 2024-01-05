Bakan Yerlikaya'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kalbimizde yaşamaya devam edecek

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adı Fethi Sekin’di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı.

Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu.

O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek…

Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun.