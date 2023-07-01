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Bakan Yerlikaya'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

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#Ali Yerlikaya#Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı#İçişleri Bakanı
Bakan Yerlikayadan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 10:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlama mesajı paylaştı.

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İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Mavi Vatan sevdamızın önünde ne setler, ne de büyük dalgalar durabildi. Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlu olsun.

Denizcilerimizin Piri Barbaros Hayrettin Paşa’yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun.

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#Ali Yerlikaya#Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı#İçişleri Bakanı

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