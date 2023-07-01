Bakan Yerlikaya'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Haberin Devamı

İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Mavi Vatan sevdamızın önünde ne setler, ne de büyük dalgalar durabildi. Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlu olsun.

Denizcilerimizin Piri Barbaros Hayrettin Paşa’yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun.