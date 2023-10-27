Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz

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Bakan Yerlikaya, Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nca (UCLG) düzenlenen UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katılmak için bugün memleketi Konya'ya geldi. Yerlikaya, İlk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş binada 'Türkiye'nin Huzuru Konya' konulu güvenlik toplantısına katıldı.

BAKANDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK



Toplantı sonrası açıklama yapan Yerlikaya, Konya'da 120 günde polis ve jandarmanın düzenlediği 12 operasyonda 60 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyonlarda 17 kişinin tutuklandığını da belirten Yerlikaya, "Hem emniyetimi hem jandarmamı bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Baba ocağımın şehrinde ve bütün vilayetlerimizde, bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz. Terörist ile arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz" dedi.

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