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Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

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#Ali Yerlikaya#Zehir Tacirleri#Uyuşturucu Mücadele
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 21:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 4 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını belirterek, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 4 zehir taciri tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi. 

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#Ali Yerlikaya#Zehir Tacirleri#Uyuşturucu Mücadele

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