Bakan Yerlikaya ve Turgut Altınok, Kadınlar Günü programında konuştu

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda, şehit yakınları, kadın gaziler, kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın muhtarlar ile bir araya geldi. Programda Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı Turgut Altınok yer aldı. Burada konuşan Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerinin kadınlarla birlikte atıldığını belirterek, "Aydınlık geleceğimiz yine kadınlarla birlikte inşa ediliyor. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin refahı ve huzuru, küresel ekonomide söz sahibi olabilmemiz için her alanda aktif olan kadınlar, gücümüze güç katıyor. Hiç şüphe yok ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. Dişiyle, tırnağıyla, yeri geldiğindeyse canıyla bu topraklarını vatan kılan Anadolu'nun tüm yiğit kadınlarına selam olsun. Kadının konumunu güçlendirmek, potansiyellerini harekete geçirmek ve sosyal hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak, güçlü toplum hedefimiz ve kalkınmamız için vazgeçilmezdir" dedi.

Haberin Devamı

'KADES, 6 MİLYONA YAKIN KİŞİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ'

Ardından kadına yönelik şiddete değinen Yerlikaya, "Tüm dünyada mücadelesini verilen kadına yönelik şiddet, temel insan hakları sorunlarından biridir. Bugün olduğu gibi gelecekte de asla kadına yönelik şiddete müsamaha göstermeyecek, kadınların güvenle sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık. Şu an itibarıyla aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız devam ediyor ve bu kapasiteyi 1500'e çıkarmış durumdayız. Yine KADES uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne kadar KADES, 6 milyona yakın kişi tarafından indirildi ve bugüne kadar bu uygulama aracılığıyla 1 milyonu aşkın ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendiriliyor ve en yakın güvenlik birimlerimizce gerekli müdahalede bulunuluyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını 1267'ye yükselttik. Bu mücadeleyi verirken bu şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak, farkındalık programlarını yaygınlaştırmak en temel önceliklerimiz arasındadır" diye konuştu.

Haberin Devamı

ALTINOK: HER GÜN KADINLAR GÜNÜ OLMALI

Turgut Altınok ise Ankara'da kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı için birçok projeyi hayata geçireceklerini söyleyerek, "Sadece 8 Mart değil, her gün kadınlar günü olmalı. 1994'te ilk seçildiğimizden itibaren kadınlarımızın rahat yaşamasını sağlıyoruz. Anaların derdi, ailedir. Ailenin yükünü taşıyan anadır. Çocuklarını yetiştiren anadır, kadınlardır. Kadınlarımız için rahat alışveriş yapabilecekleri semt pazarları, rahatça dinlenecekleri parklar yaptık. Meslek edindirme kursları ile birlikte kadınlarımızı iş sahibi yaptık. İnşallah Allah nasip ederse, 31 Mart'tan sonra da Ankara'da kadınlarımız için birçok projemiz var. Hanımlarımıza ve gençlerimize kuracakları işte 100 bin liraya kadar hibe vereceğiz" dedi. (DHA)