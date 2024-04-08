Bakan Yerlikaya: Tatilin ilk 2 gününde 12 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede:

572 trafik kazası meydana geldi.

408796 araç denetlendi.

19488 araca hız ve radar işlemi,

33145 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1.966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım,

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.