Bakan Yerlikaya sessizliğini bozdu: Fetövari taktikler

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler Fetövari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hâkim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

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ADALETE TESLİM EDECEĞİZ

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip o yapıları adalete teslim edeceğiz. Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Nasıl bölücü terör örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek, bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.”

ERDOĞAN, TUNÇ VE KALIN İLE GÖRÜŞTÜ: GECEYARISI ÜÇLÜ ZİRVE

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma nedeniyle üç polis müdürünün görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların ardından önceki gün Beştepe’de kurmaylarıyla kritik bir toplantı yaptı.

Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gece yarısı Beştepe’de görüştü. Gece saatlerinde planlanan kritik görüşmenin gündeminin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde üç üst düzey ismin haklarında soruşturma açılarak görevden uzaklaştırılmalarıyla boyutlanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamındaki gelişmeler olduğu belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin önceki günkü grup toplantısında gelişmeleri değerlendirirken, “Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Bakalım ‘Temiz Eller Operasyonu’ nasıl oluyormuş” tepkisinde bulunmuştu.