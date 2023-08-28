Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı... Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu operasyonunda Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden şebekeye yönelik operasyon düzenlendiği ve 39 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul İlimizin Kağıthane ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan Telli şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin Çevik yaralanmıştır. 25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul İlimizin Kağıthane ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan Telli şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin Çevik yaralanmıştır.

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Çatışma sonucunda (D.A) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan (O.A) isimli şahıs ve beraberindeki 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, O.A isimli şahsın liderliğindeki “ANUCURLAR” suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir.Belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir.

Öte yandan Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında operasyona ilişkin görüntüleri aşağıdaki ifadelerle paylaştı:

Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı.

İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin.

Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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