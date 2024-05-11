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Bakan Yerlikaya peş peşe duyurdu! 2 organize suç örgütü çökertildi: Çok sayıda şüpheli yakalandı

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#Mahzen-42 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü
Bakan Yerlikaya peş peşe duyurdu 2 organize suç örgütü çökertildi: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen Mahzen-42 Operasyonları'nda elebaşılığını Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç’un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç dahil suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen Mahzen-43 Operasyonları'nda ise elebaşılığını Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütünün üyesi 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de elebaşılığını Numan Karakoç’un ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan’ın yaptığı husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik “Mahzen-42” operasyonları düzenlendi. Operasyonlara elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ise, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

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KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43” operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen “Mahzen-43” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."

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#Mahzen-42 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü

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