Bakan Yerlikaya paylaştı! Zehir tacirlerine geçit yok: 34 ilde 190 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlenen operasyonlarda;

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi. 11 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 47.200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 58.000 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda: 417 kg skunk, 16 kg esrar. 2 Zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 600 kg esrar, 489 bin kök kenevir, 151 bin kök skunk, 1 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 17 kg skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 12,5 kg esrar, 3,5 kg bonzai, 0,7 kg metamfetamin ele geçirildi. 7 Zehir taciri yakalandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 5,5 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 10 kg 116 gr kubar esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 64 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 5 ayrı operasyonda: 43,5 kg esrar, 4 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda eroin, 2250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 10 kg 250 gr skunk, Muhtelif ağırlıkta kokain ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 600 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 1 kg esrar ele geçirildi. 23 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 6 kg metamfetamin ele geçirildi. 0,7 kg eroin ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 2,5 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 15 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 33 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 62 kg skunk ele geçirildi. 2 Zehir taciri yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 4 kg metamfetamin. Muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 1 kilo 250 gr skunk ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 60 kg esrar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 1 kg Esrar ve Muhtelif ağırlıkta uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 4 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 2238 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 11 kg kubar esrar ele geçirildi. 2 Zehir taciri yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 4,5 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan 2 ayrı operasyonda: Muhtelif miktarda metamfetamin, esrar, ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif içerikte ve miktarda kokain, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.