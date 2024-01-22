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Bakan Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da Kalkan, Samsun'da Çengel operasyonu

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#Bakan Yerlikaya#Kalkan#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Kalkan-10' operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı ve 6'sının tutuklandığını açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, Samsun'da düzenlenen Çengel-6 operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkolün ele geçirildiğini duyurdu

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” Operasyonunda 9️ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizim Bilmesini İsterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan Operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Aralıksız Biçimde Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.

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 1 TON 56 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Daha sonra bir paylaşımda daha yapan Bakan Yerlikaya, 'Kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan Etil Alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen "ÇENGEL-6" Operasyonunda 1 ton 56 litre Etil Alkol ele geçirildi" dedi.

Yerlikaya şöyle devam etti:

Vatandaşımızın Can Güvenliği ve Sağlığı İçin Alkol Kaçakçılarına ve Sahte Alkol Üretimi Yapanlara Karşı Operasyonlarımız da Artarak Devam Edecek.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak/sahte alkol üretiminin önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin. Kaçakçıların ve Sahteciliğe Bulaşanların Enselerindeyiz. Bunlara Göz Açtırmayacağız.

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#Bakan Yerlikaya#Kalkan#Polis

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