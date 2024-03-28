Bakan Yerlikaya paylaştı: Firariler için 'Çember' daralıyor

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Bakan Yerlikaya'nın sosyam medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 797 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-15” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 442 şahıs,

Dolandırıcılıktan 250 şahıs,

Yağmadan 103 şahıs,

Adam Öldürmeden 22 şahıs,

Cinsel Suçlardan 67 şahıs,

Narkotik suçlarından 450 şahıs,

Terörden 45 şahıs,

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KOM (Kaçakçılık, Organize) 297 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.