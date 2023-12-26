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Bakan Yerlikaya paylaştı! Çökertilen çetelerin lüks araçları artık polis arabası

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Çete#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 08:39

Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaştı Çökertilen çetelerin lüks araçları artık polis arabası

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Bakan Yerlikaya paylaştı Çökertilen çetelerin lüks araçları artık polis arabası

Bakan Yerlikaya paylaştı Çökertilen çetelerin lüks araçları artık polis arabası

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#Bakan Yerlikaya#Çete#Polis

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