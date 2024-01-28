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Bakan Yerlikaya paylaştı! Çakarlı araçlara ceza yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Çakarlı Araç#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL ceza kesildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şöyle:

“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 iş Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı.

Bakan Yerlikaya paylaştı Çakarlı araçlara ceza yağdı

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Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz: Önce insan

Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

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#Bakan Yerlikaya#Çakarlı Araç#Otomobil

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