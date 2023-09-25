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Bakan Yerlikaya paylaştı: 19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Narkotik Suçlarla Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 12:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca Bakan Yerlikaya, operasyonların görüntülerini paylaştı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 49,5 kg eroin, 34 kg kokain ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda: 15 kg metamfetamin, 9 kg eroin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 12 kg eroin ele geçirildi. 5 kişi yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 20 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 13 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 41 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

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Bakan Yerlikaya paylaştı: 19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 800 gr. Muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 8 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1 kg toz esrar, 2 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1 kg esrar, 0,5 kg skunk, 300gr metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 2,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 20 kg toz esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaştı: 19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg çeşitli muhtelif içerire uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerimizin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda, 439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda, 700 gr. metamfetamin, kg Kenevir tohumu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg esrar ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

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#Ali Yerlikaya#Uyuşturucu#Narkotik Suçlarla Mücadele

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