Bakan Yerlikaya paylaştı: 19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 49,5 kg eroin, 34 kg kokain ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda: 15 kg metamfetamin, 9 kg eroin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 12 kg eroin ele geçirildi. 5 kişi yakalandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 20 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 13 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 41 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 800 gr. Muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 8 kişi yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1 kg toz esrar, 2 kişi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1 kg esrar, 0,5 kg skunk, 300gr metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 2,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 20 kg toz esrar ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg çeşitli muhtelif içerire uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerimizin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda, 439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda, 700 gr. metamfetamin, kg Kenevir tohumu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg esrar ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.