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Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Van
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 16:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;

Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Van

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