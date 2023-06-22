Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.
İKİ terörist ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 22, 2023
Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA… pic.twitter.com/Nr5IEwxXy1