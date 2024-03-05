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Bakan Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti

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#Ali Yerlikaya#Kapalı Çarşı#Mısır Çarşısı
Bakan Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 18:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

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Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik İstanbul’da ziyaretlerine devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya’ya İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafları dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Bakan Yerlikaya ile fotoğraf çektirdi.

Bakan Yerlikaya çocuklara da oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, bir esnaf dükkanını ziyarette bulunduğu basın mensuplarına lokum ikram etti. Ziyaretlerini Mısır Çarşısında sona erdiren Bakan Yerlikaya, AK Parti seçim standına gezdi.

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#Ali Yerlikaya#Kapalı Çarşı#Mısır Çarşısı

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