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Bakan Yerlikaya rakamları paylaştı! Göçmen kaçakçılığına geçit yok

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#Bakan Yerlikaya#Kaçak Göç#Operasyon
Bakan Yerlikaya rakamları paylaştı Göçmen kaçakçılığına geçit yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genelinde gerçekleştirilen kaçak göçle mücadele operasyonlarının rakamlarını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı, 9 bin 744'ü tutuklandı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandığını, bunlardan 3 bin 744’ünün tutuklandığını ve bin 479’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

 

“82 BİN SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ”

Paylaşımında 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu ülkeden çıkış yaptığını belirten Yerlikaya, “82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı” dedi.

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Yerlikaya paylaşımının sonunda umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

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#Bakan Yerlikaya#Kaçak Göç#Operasyon

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