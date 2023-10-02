Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda;



70 AK-47 piyade tüfeği 14012 adet çeşitli ebatlarda mühimmat;

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Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale’de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve Çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat;

Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve #Yüksekova ile #Lice’deki arazi aramasında

2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hain terör örgütüne karşı başlattığımız operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlara katılan Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle🇹🇷

AZİZ MİLLETİMİZİN HUZURU, BİRLİK VE BERABERLİĞİ İÇİN OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK