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Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

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#Ali Yerlikaya#Terör#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 13:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda;

70 AK-47 piyade tüfeği 14012 adet çeşitli ebatlarda mühimmat;

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale’de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve Çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat;

Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve #Yüksekova ile #Lice’deki arazi aramasında
2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildi

Hain terör örgütüne karşı başlattığımız operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlara katılan Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle🇹🇷

AZİZ MİLLETİMİZİN HUZURU, BİRLİK VE BERABERLİĞİ İÇİN OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

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#Ali Yerlikaya#Terör#Operasyon

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