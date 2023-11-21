Bakan Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler çetesi çökertildi

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı Düzenlenen "Kafes-14" operasyonları Kapsamında, “Yolyemezler” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı

Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. nefeslerini keseceğiz

İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen Yolyemezler organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; KAFES-14 operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün

Kasten öldürme,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Mala zarar verme,

Yağma,

Tehdit,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Kasten yaralama,

6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyon kapsamında,

11 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet av tüfeği,

2 adet otomatik tabanca,

23 adet şarjör,

900 adet değişik çaplarda fişek,

1 adet çelik yelek,

15 adet kar maskesi,

2 adet gps takip cihazı

Muhtelif miktarda uyuşturucu

8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle🇹🇷

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.