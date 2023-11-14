Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar Grubu çökertildi... 24 kişi gözaltına alındı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında, İstanbul ve İzmir'de 'Kafes' kod adlı eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gerçekleştirilen operasyonda, 'Sarallar' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Özgür Saral ile beraber 24 şüpheli yakalandı.

Suç örgütünün, Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağma yaptıkları belirlendi. Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiraladıkları tespit edildi. Ayrıca, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'fuhuş', 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarını da işledikleri saptandı.

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Organize suç örgütlerine, narkotik suçlularına ve halkın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceklerini belirten Yerlikaya, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.